Controle in prostitutiebuurt levert twee wapens op

Een van de bestuurders reed onder invloed van drugs. De politie trok onmiddellijk het rijbewijs in voor 15 dagen. Iemand anders had te veel gedronken en mocht na een positieve alcoholtest gedurende zes uur niet meer achter het stuur kruipen. Bij het doorzoeken van een auto vond de politie een vouwmes in een jaszak. Het verboden wapen is in beslag genomen. Ook in een café in de omgeving is op zak bij iemand een verboden mes gevonden. Ook dat wapen is in beslag genomen. Het team stelde ook nog 15 verkeersinbreuken vast.