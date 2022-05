Containerterminal in Port of Antwerp-Bruges halveert CO2-uitstoot op acht jaar tijd

AntwerpenDe gigantische containerterminal van DP World in de Port of Antwerp-Bruges kon haar CO2-uitstoot op acht jaar tijd halveren. Dat heeft het bedrijf meegedeeld in het tweejaarlijkse duurzaamheidsverslag op donderdag.

In 2013 lag de CO2-uitstoot op de containerterminal van DP World (Dubai Ports World) nog op 9,27 kg per TEU, het equivalent van een twintigvoetcontainer. Acht jaar later bedroeg die 4,5 kg. De coronajaren en de wereldwijde congestie in de containertrafiek hebben zeker een effect gehad, en “deden ons niet van koers veranderen”, aldus DP World.

CEO Dirk Van den Bosch zag zijn bedrijf begin 2020 in een aanbodcrisis terechtkomen, “door de lockdowns en havensluitingen in China. Toen die weer openden, ging Europa in lockdown en stuikte de vraagzijde in elkaar.”

Tegen 2040 nul CO2

DP World heeft de ambitie om tegen 2040 netto nul CO2 uit te stoten. Dat doen ze onder meer door de elektrificatie van de containerterminal en het gebruiken van automatische stapelkranen of hybride kranen. Zo daalt het dieselverbruik alsook de uitstoot van stikstof, zwavel en fijn stof.

“De elektrificatie van Antwerp Gateway is essentieel”, legt milieuverantwoordelijke bij DP World, Suzanne Kwanten uit. “We hebben een eigen biogascentrale en windmolen. Ons streefdoel is 100% hernieuwbare energie die on site geproduceerd wordt.”

200 miljoen euro

Een ambitieus investeringsplan van 200 miljoen euro moet nu van Antwerp Gateway een state-of-the-art containerterminal maken die in 2026 zijn maximale densiteit bereikt. “Tegen dan is 80% van de terminal volledig geautomatiseerd en geëlektrificeerd”, aldus Kwanten.

De shift naar spoor (33%) en binnenvaart (5%) “verloopt moeizaam”, geeft DP World toe. Containers moeten soms lang wachten op een binnenschip of treinenwissel. “Uiteindelijk is het niet de terminal die beslist hoe een container aan- of afgevoerd wordt, maar de eindklant”, zegt CEO Dirk Van den Bosch. “Daar is nog gigantisch veel werk. Een truck boeken blijft eenvoudiger.”