Comic Con Antwerp maakt comeback na drie jaar wachten, met bekende acteurs uit The Lord of the Rings: “Voor mij zijn die mensen op zo’n conventie echte helden”

AntwerpenDrie jaar moesten ze erop wachten, de vele ‘geeks’ die al zo lang uitkeken naar de vierde editie van Comic Con Antwerp. Het verbaasde dan ook niet dat duizenden fans van sciencefiction, fantasy, games en cosplay dit weekend naar de Waagnatie afzakten. “Voor mij zijn die mensen op zo’n conventie echte helden”, zegt John Rhys-Davies (78), de geliefde dwerg Gimli in The Lord of the Rings.

Een minuut rondlopen op Comic Con volstaat om heel wat herkenbare superhelden uit de fantasywereld tegen het lijf te lopen. Ze konden ook op de foto met hun favoriete acteurs. Organisator Quinte Ridz had Bernard Hill en John Rhys-Davies gestrikt. Ze schitteren in de Lord of the Rings-trilogie respectievelijk als King Théoden en Gimli. Rhys-Davies werd in de jaren tachtig al bekend als Sallah in de Indiana Jones-films.

Hij heeft er duidelijk veel schik in als we hem even apart nemen aan de boorden van de Schelde. Zo declameert hij voor ons op indrukwekkende wijze de poëzie van grootmeesters als Percy Bysshe Shelley en T.S. Eliot. Maar hij laat ook in het hart kijken.

“Gered door Shakespeare”

“Ik groeide op in Tanzania, was een wild kind. Toen ik naar Engeland terugkeerde, rebelleerde ik. Ik haatte zowat alles en iedereen, was een jeugddelinquent. Poëzie en theater hebben dat veranderd. Ze lieten me meedoen in een toneelstuk. Blijkbaar deed ik iets interessants, want een paar jaar later hield ik me met Shakespeare bezig. Ik vond een taal die me in staat stelde om mijn woede uit te drukken.” (lees verder onder de foto)

John Rhys-Davies die onder meer schitterde in Lord of the Rings als dwerg Gimli.

“Ik hou van Belgen”

Voor een stadsbezoek had Rhys-Davies zaterdag niet de tijd. “Maar ik hou van conventies als Comic Con. Je kunt er een heel goed contact leggen met je publiek. Ik zie er échte helden. Ik herinner me een vader met zijn blinde tienerzoon. ‘Maak je geen zorgen’, vertelde ik aan die vader. ‘Je zoon ziet de wereld in zijn verbeelding.’ Weet je, ik ontmoet de ongelooflijkste mensen. Naarmate ik ouder werd, begon ik mensen ook steeds liever te zien. Al kan dat ook een teken van seniliteit zijn (lacht). Ik hou ook van Belgen, een héél warm volk.”

Rhys-Davies hoor je misschien ook als ent in de langverwachte Amazon-serie ‘The Rings of Power’. “Maandag ga ik normaal in Londen kijken naar de première van deze prequel van The Lord of the Rings.”

Comic con 2022 in de Waagnatie in Antwerpen. Met acteur John Rhys-Davies die oa bekend is van zijn rol als Gimli in The Lord of the Rings

Comic con 2022 in de Waagnatie in Antwerpen. Met acteur John Rhys-Davies die oa bekend is van zijn rol als Gimli in The Lord of the Rings

John Rhys-Davies aan de boorden van de Schelde. "Belgen zijn zo'n warm volk."

