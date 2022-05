Comedy-show van Johan Petit en speeddate met Jinnih Beels: Festival ‘Startland’ moet 150 beginnende leerkrachten aan boord houden

Meer dan 150 startende leraren en medewerkers van de 53 scholen en centra van GO! scholengroep Antwerpen trekken op woensdagnamiddag naar de GO! campus in Hoboken voor ‘GO! Startland’, een festival op maat van de nieuwe collega’s binnen de scholengroep. Met dit evenement wil GO! scholengroep Antwerpen hen warm verwelkomen binnen een stimulerende werkomgeving en de nieuwelingen de kans geven om informeel te leren, maar ook alles eens even ‘los te laten’.

Zij-instromers

Veel starters geven er binnen de eerste vijf jaar de brui aan, wat het lerarentekort nog doet groeien. Danielle Van Ast, algemeen directeur van GO! scholengroep Antwerpen, zegt dat ze daarom meer in beginnende leerkrachten moeten investeren: ““Elk schooljaar starten er zo’n 250 nieuwe medewerkers in onze GO! scholen. We zetten in op sterke aanvangsbegeleiding en professionaliseringskansen voor jonge leraren en zij-instromers. Tijdens de coronaperiode waren er helaas weinig mogelijkheden om onze nieuwe collega’s écht te leren kennen. We hopen dat GO! Startland hen zuurstof zal geven om met goesting te blijven werken in onze scholengroep.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Danielle Van Ast, directrice van GO! Scholengroep Antwerpen. © RV

Wie deelneemt aan GO! Startland krijgt de kans om informeel te leren en te netwerken in de sfeer van een muziekfestival. Op het programma staan onder andere een comedy-show van Johan Petit, leren improviseren met de Belgische Improvisatie Liga, een speeddate met Antwerps schepen voor Onderwijs Jinnih Beels (Vooruit), een meet & greet met ervaringsdeskundigen uit het GO!, korte yoga-sessies, een inspiratiebeurs met Teach for Belgium, Klascement, Onderwijstalent Antwerpen, verschillende hogescholen en uiteraard een DJ en live optreden van de popband van dé! Kunsthumaniora van het GO!.

“We hebben de voorbije jaren en maanden zoveel beroep moeten doen op de flexibiliteit van onze medewerkers. Die frisse pint op GO! Startland is hen dus zeer gegund. Nog een grappig detail: het zijn onze directeurs die zullen tappen. En ook zij kijken ernaar uit om even ‘los te laten’ zodat ze de laatste rechte lijn van dit schooljaar vol energie kunnen inzetten,” aldus Van Ast.