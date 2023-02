Comedian William Boeva brengt voorstelling speciaal voor studenten AP Hogeschool

Antwerpen/Borgerhout Drillrap­groep ‘Go Fast’ achter moordpo­ging op Antwerpe­naar (18): “Opdracht­ge­ver is Nederlan­der die bekend staat als de dj met één arm”

Vier jongeren van de drillrapgroep ‘Go Fast’ worden beschuldigd van een moordpoging op een 18-jarige op het Koxplein in Borgerhout. Het slachtoffer werd in maart vorig jaar onder vuur genomen vanop een scooter, maar overleefde de schietpartij. De moordpoging zou gebeurd zijn in opdracht van een 23-jarige Nederlander, die in het milieu bekend staat als ‘de dj met één arm’. Dit is wat we weten.

