College legt plan voor ‘stadskanker’ Pelikaanstraat voor aan gemeenteraad: buurtbewoners zijn diep teleurgesteld

Antwerpen/Deurne Proces bomaanslag uitgesteld: vermeende opdrachtge­ver ‘De Algerijn’ krijgt meer tijd om bewijs te bestuderen

Het proces over de bomaanslag tegen een woning op de Albert Bevernagelei in Deurne (18 februari 2021) is nog maar eens uitgesteld. De vermeende opdrachtgever ‘De Algerijn’ vroeg en kreeg een half jaar extra tijd om de bewijzen over zijn Sky ECC-accounts te bestuderen.

30 maart