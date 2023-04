Cokesnuiver: “Dealer kon niet leveren wegens zijn enkelband. Ik moest zelf van Zandhoven naar Borgerhout rijden.”

Twee neven, Zakaria G. en Hicham B. uit Borgerhout, werden in september 2022 betrapt toen zij een drugsdeal afsloten aan de afrit Massenhoven (Zandhoven). De politie was de twee jonge Borgerhoutenaars gevolgd in hun huurauto omdat chauffeur Zakaria G. met de gsm in de hand rondreed. Na de deal onderschepte de politie de koper Hans V. Die bekende dat hij al zo’n twee jaar cocaïne kocht bij een zekere ‘Dennis’. Hij gaf het gsmnummer waarop hij zijn bestelling moest doorgeven.

“Twee keer in de maand, elke keer 4 gram. Eén keer ben ik zelf mijn cocaïne in Borgerhout gaan ophalen omdat mijn dealer toen met een elektronische enkelband zijn huis niet mocht verlaten”, bekende cokesnuiver Hans V.

Bij een doorzoeking van de huurauto kwamen alle spullen van de dealers boven: een voorraadje cannabis, enkele zakjes cocaïne, cash geld en de bestel-gsm. Daarin stonden 800 nummers van potentiële klanten. Bij de huiszoeking bij Zakaria G., die al eerder was veroordeeld voor dealen, in de Jan De Laetstraat troffen de speurders niets verdacht aan.

Dat was wel anders enkele huizen verderop waar de oma van Zakaria G. en zijn neefje Hicham B. woont. Daar lag wel bijna 200 gram cocaïne en een voorraad cannabis. De openbare aanklager stelde dat de woning van de oma de “stashplaats” was voor de twee dealers. Voor de onverbeterlijke Zakaria G. vorderde de aanklager een straf van 23 maanden en 1.000 euro boete. Voor zijn neefje werd enkel een boete gevorderd omdat hij geweigerd had de pincode van zijn gsm te geven.

Beerschot

Advocaat Sam Vlaminck schetste het moeilijke levenspad van Zakaria G. Een schoolverlater, opgegroeid tussen drugscriminelen in het slechtste deel van Borgerhout en in het gezelschap van twee mindervalide ouders. Bij geldproblemen zag Zakaria G. maar één oplossing: drugs dealen. De advocaat betwistte dat zijn cliënt al twee jaar dealde. Uit de “bestel-gsm” bleek dat Zakaria G. pas sinds enkele dagen weer actief verkocht.

Zakaria G. had al twee werkstraffen opgelegd gekregen. De eerste was correct uitgevoerd. De tweede werkstraf moest hij uitvoeren in het voetbalstadion van Beerschot maar die opdracht was voortijdig afgebroken. Daarvoor had hij een vervangende celstraf uitgezeten.

De rechter toonde weinig medelijden met Zakaria G. die zijn spijt betuigde en beweerde dat hij in de gevangenis had beseft dat hij eindelijk eens iets van zijn leven moest maken.

“Het heeft geen zin om hier zielig te staan kijken, pak uw leven in handen”, zei de rechter. Schoorvoetend verliet Zakaria G. de rechtszaal. Op 20 april kent hij zijn straf.