Cocktails van Tom Barman en mosselen met frietjes: tiende editie van La Fête Des Belges in Zomerbar Spoor Noord ademt Belgische trots

AntwerpenMosselen met frietjes, Belgisch bier en plaatjes van bij ons: voor de tiende keer op rij vindt op de nationale feestdag La Fête Des Belges plaats, dit keer in Zomerbar Spoor Oost. Organisatoren Mike De Peet en Anthony Van Isacker geven hier de gelegenheid om nog eens stil te staan bij de troeven van ons land: “Iedereen is welkom om zijn bescheidenheid opzij te zetten en te tonen wat we in huis hebben.”

Het is intussen een klassieker geworden in onze koekenstad, maar La Fête Des Belges kent een eerder toevallig ontstaan: “Negen jaar geleden wilden Anthony en ik gewoon ‘een ludiek feestje voor onze vrienden’ organiseren”, vertelt De Peet, alias dj Hey Mikey. “Na een blik op de agenda kozen we uiteindelijk voor 21 juli, een dag waar er in deze stad volgens ons nogal weinig mee gedaan wordt. We zagen het als een kans om wat België te bieden heeft wat meer in de kijker te zetten.”

Plaatjes van Belgische makelij

Intussen groeide het uit tot een echt volksfeest dat om de zoveel tijd eens van locatie verandert: “Van Maison Clic’Eau tot Regatta op Linkeroever en Grand Café Capital: we zoeken eigenlijk altijd open locaties zodat iedereen zich welkom voelt. Met Sven Wille hebben we een fijne partner gevonden in Zomerbar Spoor Noord.” Het feest is bovendien gratis met dank aan sponsors: “Dit jaar zetten we onder andere Cornet en de cocktail Lazy Red Cheeks van Tom Barman in de kijker. Hij komt trouwens zelf ook plaatjes draaien op het feest, aangevuld met straffe Belgische dj’s. Er is één voorwaarde: alleen maar platen van Belgische makelij.”

Volledig scherm Organisatoren Anthony Van Isacker, uitbater van Café Capital (links) en Mike De Peet, alias dj Hey Mikey (rechts) op een vorige editie. © Klaas De Scheirder

Zo nemen dj’s Guy-Ohm, Drezz en Messias plaats achter de draaitafels.: “We beginnen met een portie Belpop, dansen daarna verder op house en new beat. We mogen niet vergeten dat new beat hier uitgevonden is, nog iets om trots op te zijn. Ik draai zelf ook en elk jaar zijn er mensen die stomverbaasd zijn over de muziek. ‘Is dit echt Belgisch?’, vragen ze zich dan af. Wat betreft de muziek moeten we echt niet onderdoen, hoor. En dat kan iedereen horen op La Fêtes Des Belges.”

En dan is er nog het klassieke mosselfestijn. Men kan zich opgeven voor de shift van 15, 17, of 19 uur: “Oorspronkelijk stonden er maar twee shiften op de planning, maar die van 15 uur biedt dit jaar de kans aan de mensen die de dag voordien stevig zijn uitgeweest van een late lunch te genieten.” Een portie tomates crevettes is ook een optie voor wie geen fan is van mosselen.

Reserveren voor het mosselfestijn kan via hier. Het feest zelf is gratis toegankelijk.

Volledig scherm Het feest verhuist van Linkeroever naar Zomerbar Spoor Noord. © RV

Volledig scherm Mosselen met frietjes eten kan om 15, 17 en 19 uur. © RV

