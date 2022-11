Coca-Cola goes electric: drankenproducent doet lokale leveringen voortaan met 30 elektrische trucks

AntwerpenCoca-Cola gaat zijn ‘laatste kilometer’-leveringen aan klanten in België voortaan door 30 elektrische trucks laten doen. De drankenproducent, die zo in één klap over de grootste vloot elektrische trucks van ons land beschikt, spaart daarmee jaarlijks 75 procent CO2-uitstoot uit, in vergelijking met dieseltrucks. De eerste vier vrachtwagens gingen donderdag in Antwerpen de baan op. En wij waren erbij.

Tegen 2030 wil Coca-Cola 30 procent minder CO2 uitstoten. En in 2040 wil de multinational zelfs helemaal een CO2-neutraal zijn. Een belangrijke stap in het behalen van de doelstellingen is de elektrificatie van de vrachtwagenvloot. Coca-Cola werkt hiervoor samen met Renault Trucks.

Coca-Cola gaat ‘laatste kilometer’-leveringen aan klanten in België voortaan doen met 30 elektrische trucks (en maakt zo een vijfde van zijn vrachtwagenvloot elektrisch). De eerste vier Renault Trucks - voor de kenners: het gaat om de types ‘E-tech D’ en ‘D Wide’ - gingen donderdag al de baan op. De primeur was voor de productievestiging van de multinational aan de A12 in Wilrijk. De komende maanden zullen er ook vrachtwagens bijkomen voor de sites van Coca-Cola in Gent en Chaudfontaine.

Quote De meeste van onze leveringen gebeuren heel lokaal aan supermark­ten en bedrijven rondom onze sites, op routes van gemiddeld 150 km per dag. Hiervoor kunnen we dus perfect overschake­len op elektri­sche voertuigen An Vermeulen, Country Director voor België en Luxemburg

7 miljoen euro

“De meeste van onze leveringen gebeuren heel lokaal aan supermarkten en bedrijven rondom onze sites, op routes van gemiddeld 150 km per dag”, legt An Vermeulen, Country Director voor België en Luxemburg, uit. “Hiervoor kunnen we dus perfect overschakelen op elektrische voertuigen, wat een totale investering betekent van zo’n 7 miljoen euro. Zo willen we onze Belgische business op lokaal niveau op de langere termijn verder organiseren op een duurzame manier.”

De elektrische vrachtwagens van Renault Trucks kunnen dagelijks ongeveer 200 kilometer afleggen. Volgens Coca-Cola is dat ruim voldoende om ongeveer 40 procent van de huidige leveringsroutes elektrisch te doen. Voor elke vrachtwagen is er een laadpaal voorzien waarmee ze ‘s nachts opgeladen kunnen worden.

Volledig scherm An Vermeulen © Klaas De Scheirder

CO2-doelstellingen

De elektrificatie van de vrachtwagenvloot is lang niet de enige maatregel die Coca-Cola neemt om de CO2-doelstellingen te behalen, benadrukt de multinational nog. “We verminderen ook onze verpakkingen - goed voor liefst 40 procent van onze voetafdruk - zoveel mogelijk. Sinds vorig jaar zijn we ook overgeschakeld op plastic flessen die uit 100 procent gerecycleerd materiaal bestaan. En onze site van Chaudfontaine is ondertussen volledig CO2-neutraal gemaakt”, aldus An Vermeulen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.