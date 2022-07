Coalitiepartner Vooruit haalt bakzeil: college beslist tunnel onder Antwerpse Scheldekaaien

Het sluitstuk van de Via Sinjoor is de omgeving van het Steenplein. Daar plant de stad een vrije doorgang voor voetgangers over de Scheldekaaien. Het autoverkeer en het snelle fietsverkeer langs de kaaien gaan daarom ondergronds, langs een auto- en fietstunnel (officieel: ‘verdiepte Kaaiweg’), zo besliste het college vrijdag. Ook de ingang van de parking Grote Markt, die voor heel wat verkeershinder zorgt, gaat ondergronds. In de tunnel wordt een fietsparking ingewerkt met 500 plaatsen.

Meirbrug

Een belangrijk ander obstakel op de Via Sinjoor dat wordt weggewerkt, is het kruispunt aan de Meirbrug dat momenteel druk, onoverzichtelijk én onveilig is. Het deel dat de Meir via de Boerentoren met de Groenplaats verbindt, wordt autoluw, zo besliste het college eveneens vrijdag. “Het doel is om het 16de-eeuwse centrum van de stad in te richten als een woonerf”, luidt het. “Dat betekent dat alleen lokaal verkeer er nog welkom is - denk aan bewoners en mensen die richting publieke parkings trekken. Gemotoriseerd verkeer zal zich enkelrichting bewegen van de Huidevettersstraat naar de Kammenstraat. Het doorgaande verkeer zal zich via de tunnels onder het Operaplein of via de kaaien verplaatsen.”