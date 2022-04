Club Vaag gaat feesten in open lucht: nieuw festival op Spoor Oost

ANTWERPENDe verhuis van hiphop-festival Fire Is Gold van Middenvijver naar Spoor Oost, is nog maar net bekend, of de betonnen vlakte in Borgerhout mag al een tweede dancefestival verwelkomen. House- en technoclub Vaag komt naar buiten als ‘Vaag Outdoor’ en zal de dag ná Fire Is Gold plaatsvinden. Beide festivals zullen dus de productie delen. “Vijf podia met internationale artiesten die eerder al in de club speelden.”

Na testen en vaccineren kan er terug massaal gefeest worden op Park Spoor Oost. Na de Sinksenfoor, maakte hiphopfestival Fire Is Gold vorige week bekend ook naar Borgerhout af te zakken. De voornaamste redenen daarvoor zijn een meer rauw karakter als natuurgebied Middenvijver en een veel beter mobiliteitsplan voor massa-evenementen, in de buurt waar ook het Sportpaleis gevestigd is. Dat er een nooddorp voor vluchtelingen gebouwd wordt op de Middenvijver, heeft geen invloed gehad op de verhuis van het festival.

Fire Is Gold liet vorige week nog niet in haar kaarten kijken of ze de festivalproductie zou delen met een ander evenement, zoals het dat vorige jaren ook deed op de Middenvijver, maar nu is er duidelijkheid. Daags na Fire Is Gold zal het nieuwe festival Vaag Outdoor plaatsvinden, van Club Vaag op het Eilandje. De exploitatie van de festivalsite op Spoor Oost en de club zijn niet toevallig allebei in handen van horeca- en evenementondernemer Wim Van der Borght.

Club Vaag op het Eilandje. © Club Vaag

Kleinschalig

“We hadden al langer het idee om Club Vaag naar buiten te halen in de vorm van een openluchtfestival”, zegt Sam Schnabel van Club Vaag. “Nu is de opportuniteit gekomen, en zijn we er meteen op gesprongen. We zullen de kleinschalige, gezellige sfeer van de club behouden. Quasi negentig procent van de line-up van Vaag Outdoor, heeft eerder al in de club gespeeld.”

Met artiesten als Charlotte de Witte, Amelie Lens en Pan-Pot heeft Vaag artiesten over de vloer gehad, die intussen zijn uitgegroeid tot peperdure wereldsterren. “We zijn geen Tomorrowland of Extrema Outdoor. Dat soort artiesten hoeven de bezoekers niet te verwachten. We willen het toegankelijk en laagdrempelig houden voor iedereen. Maar we hebben een heel erg mooi, internationaal programma kunnen samenstellen, waarvan de eerste namen in mei bekend gemaakt zullen worden.”

© Tessa Kraan

Vaag zelf zal twee podia cureren met house en techno. Feestconcept ‘Hard Harder Hardst’ - kind aan huis in Club Vaag - zal iets steviger werk programmeren en op een vierde, kleiner podium mag het lokale label Midas Recordings zijn ding doen. Er is ook nog een vijfde, mysterieus geheim podium.

Ampere Open Air?

Vorige jaren deelde Fire Is Gold de productie met Ampere Open Air, het openluchtfestival van die andere technotempel in Antwerpen. De goede verstaander ziet dat Ampere Open Air nu plaats maakt voor Vaag Outdoor. Bij Ampere wordt bevestigd dat hun openluchtfestival dit jaar niet doorgaat. Vorige zomer baatten Vaag en Ampere samen een zomerbar uit, in tijden dat de clubs nog gesloten waren. Het is niet duidelijk of ‘Den Bocht’ aan het Droogdokkenpark terugkomt dit jaar.

Vaag Outdoor speelt zich af op zondag 4 september 2022 op Spoor Oost. Tickets variëren tussen 20 en 39 euro. Daags nadien speelt zich Fire Is Gold af op dezelfde locatie met dezelfde podia en infrastructuur. Meer info clubvaag.be en fire-is-gold.com. Meer over muziek in en rond Antwerpen in dit dossier.

© Tessa Kraan

© Tessa Kraan