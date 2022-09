Climaxi naar Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen Indaver

Het verzoek bij de Raad dateert van 9 augustus maar raakte nu pas bekend. In een persbericht eerder deze week garandeerde Indaver nog “een efficiënte en duurzame verwerking van PFAS”. Die reactie kwam er na berichten in de media dat de Nederlandse overheid zich ernstig zorgen maakt over PFAS-stoffen die Indaver zonder vergunning loost in water dat vanuit de Antwerpse haven uitkomt in de Westerschelde.