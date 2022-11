Claude Marinower (Open Vld) pakt Cultuurschepen Nabilla Ait Daoud (N-VA) aan: “Is het nodig om ontluikende talenten hun dromen af te nemen en hen ook te schofferen?

Antwerpen Advocaat om B- of C-attest aan te vechten? Slechts 1 op de 300 leerlingen zet die stap in stedelijk onderwijs

Het leek er de voorbije jaren op dat steeds meer ouders of leerlingen een advocaat onder de arm namen om B- of C-attesten aan te vechten. Uit cijfers opgevraagd bij Antwerps schepen van Onderwijs Jinnih Beels (Vooruit) blijkt dat alvast voor het secundair onderwijs in het stedelijk net mee te vallen. In de voorbije vijf schooljaren startte 0,3 procent van de leerlingen een beroepsprocedure. Het aantal dossiers bleef stabiel.

