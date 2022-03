City Pirates organiseert opnieuw Piratenparade met jeugdspelers

Misschien doet de naam City Pirates wel een belletje rinkelen: op vrt.nu is momenteel de zesdelige documentaire FC United City Pirates te bekijken. City Pirates is namelijk meer dan een voetbalclub: als maatschappelijk project zijn de Piraten actief in verschillende complexe wijken van Antwerpen. “De club is de laatste jaren enorm gegroeid en telt momenteel 75 ploegen in competitie en 5 recreatieve werkingen. Dit resulteert in meer dan 1.400 voetballende leden”, vertelt Michiel De Visschere, algemeen directeur.