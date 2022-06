Circus in het park, Vlaemsche kermis of Marvel-quiz? Ontdek onze weekendtips in en rond Antwerpen

Antwerpen Brand in winkel/restaurant op Turnhoutse­baan: dikke rookwolk zichtbaar tot ver boven Antwerpen

De Antwerpse brandweer is dinsdagmiddag uitgerukt voor een brand in een restaurant aan de Turnhoutsebaan. Tegen 15 uur was die gelukkig alweer onder controle, maar zeker één persoon moest naar het ziekenhuis na te veel te hebben ingeademd. De dikke rookpluim die ontstond, was in een groot deel van de stad goed zichtbaar.

28 juni