Chauffeurs onder invloed van drugs vluchten van verkeerscontrole

Berchem Filerijden door ongeval op Antwerpse Ring ter hoogte van Berchem richting Gent

Op de Antwerpse Ring is een ongeval gebeurd ter hoogte van Berchem. De rechterrijstrook richting Gent was daar een tijdlang versperd. Ondertussen is de rijbaan opnieuw vrijgemaakt. Je schuift nog aan op de Ring vanaf Antwerpen-Noord en de E313 vanaf Ranst.

13:32