Chauffeur slaat af en raakt voorbijganger, slachtoffer overlijdt in ziekenhuis

Antwerpen Heb je thuis geen concentra­tie? Ontdek hier 7 unieke studieplek­ken in Antwerpen: van Brouwerij De Koninck tot Space Post X

De zomervakantie is in zicht, maar eerst moeten studenten nog een aantal examens afleggen. Met de blok die voor de deur staat zoeken vele studenten een geschikte plek om alle leerstof te verwerken. Loop je op kot de muren op en is je slaapkamer met je kleine bureautje geen optie? Dan hoef je nog niet te panikeren. Wij zochten uit waar je in Antwerpen samen met je medestudenten de examens kan voorbereiden. Van Brouwerij De Koninck in Antwerpen tot Space Post X in Berchem. Hier blok je voor die goede cijfers.

26 mei