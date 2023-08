Chauffeur rijdt rond met handgeschreven nummerplaat en 12 jaar vervallen rijbewijs

Dode walvis van 10 meter aangetrof­fen in Antwerpse haven: dier dreigt te ontploffen door opgebouwde gassen

In het Deurganckdock in de Antwerpse haven is dinsdag een dode walvis van zo’n tien meter gespot. Het is voorlopig nog niet duidelijk hoe het dier in het dok terecht is gekomen. Het kadaver wordt momenteel uit het water gehaald met een hijskraan, maar het is oppassen geblazen. Door opgestapelde gassen zou het dier namelijk kunnen ontploffen.