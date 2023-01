Chauffeur inhaleert lachgas voor ogen van politie

Antwerpen Politie confis­queert honderden stuks vuurwerk tijdens oudejaars­nacht: “Het terrori­seert huisdieren en is gevaarlijk in onze dichtbe­bouw­de stad”

Op oudejaarsnacht heeft de politie heel wat vuurwerk in beslag genomen. Al vroeg op de avond kwamen tientallen meldingen binnen van knalvuurwerk en vuurpijlen, vaak van zwaar kaliber, die werden afgestoken, verspreid over het hele Antwerpse grondgebied. Wie betrapt werd met vuurwerk kreeg een GAS-boete en het pyrotechnisch materiaal is in beslag genomen. De eigenaar moet ook de kosten voor het veilig transport en de vernietiging ervan betalen.

18:29