Chatberichten nekken criminelen die aanslagen pleegden voor drugsmilieu: “Schiet uw magazijn leeg op de deur, en stuur foto als bewijs”

Antwerpen/Deurne Twee Nederlan­ders opgepakt voor aanslag met vuurwerk­bom in Deurne

In Nederland zijn twee verdachten opgepakt voor de granaataanslag van afgelopen vrijdag aan de woning van de familie El B. in de De Gilmanstraat in Deurne. Het Antwerpse parket laat weten dat het de overlevering vraagt van de twee Nederlanders.

17 mei