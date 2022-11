Charlotte (23) scoort in prestigieuze ontwerpwedstrijd (en krijgt complimenten van wereldberoemde uitvinder): “Een enorme eer”

Antwerpen Agent die 16-jarige jongen buiten westen sloeg schuldig bevonden, maar krijgt geen straf: “Slaan met verzwaarde handschoen was buitenpro­por­ti­o­neel”

De inspecteur van de Antwerpse politie die in december 2020 een 16-jarige jongen bewusteloos sloeg is door de rechtbank schuldig bevonden, maar krijgt geen straf. Hij en zijn collega grepen in toen een groepje jongeren op de Dageraadplaats voor overlast zorgde. Het argument dat hij zichzelf enkel verdedigde tegen de jongen, ging voor de rechters niet op. “Het slaan met een verzwaarde handschoen op het gezicht van een minderjarige is hoe dan ook een buitenpropotionele reactie.”

14 november