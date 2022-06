Charis Gravensteyn en Ian Lodens behalen zilver op Europees Kampioenschap Jiujitsu

Natasja Van Clapdurp van Fighting Lions Antwerp stuurde ons dat dit een mooie bekroning is van een vruchtbare samenwerking tussen Gravensteyn en Lodens. “Na vele internationale titels te hebben binnengehaald was dit hun laatste Europees kampioenschap samen. In juli nemen ze nog deel aan The World Games in het Amerikaanse Birmingham. Dat wordt hun afscheid als topsporters van Team Belgium.”