Centraal Station staat weer helemaal in de spotlights

Internatio­na­le pleitwed­strijd vindt plaats in Vlinderpa­leis

Van 3 tot 5 mei gaan rechtenstudenten vanuit de hele wereld verbaal de strijd aan in de Scheldestad. UAntwerpen is namelijk gastvrouw van de vijfde editie van de pleitwedstrijd PAX moot. Voor de sterkste teams volgt vrijdag een hoogtepunt: zij mogen pleiten in een rechtszaal in het Antwerpse justitiepaleis.