Celstraffen tot dertig maanden voor cannabisplantage in Merksem

EKEREN Hof van Delft is niet meer: “Maar gelukkig kon torenspits nog gered worden”

In nog geen tien dagen is het Hof van Delft in Ekeren-Donk zo goed als volledig afgebroken. Donderdagochtend stond enkel de iconische toren van het kasteel nog recht maar die werd al snel onthoofd. De afbraak van de restanten van de toren volgt snel. Een kleine troost voor de vele tegenstanders van de afbraak, is dat de klokvormige torenspits een plaats zal krijgen in de binnentuin van het nieuwe woonzorgcentrum dat er binnenkort gebouwd wordt.

19 januari