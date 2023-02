Cathy Berx krijgt portret in provinciehuis naar aanleiding van 15 jaar gouverneurschap

Hoboken Woning in Hoboken volledig uitgebrand na dakbrand

In een pand in de Notelaarstraat in Hoboken is maandagavond een stevige brand uitgebroken. Wat het vuur heeft veroorzaakt, is nog onduidelijk, maar het dak vatte vuur en dat zorgde er uiteindelijk voor dat de woning compleet uitbrandde. Niemand was thuis op het moment van de inferno.

19:17