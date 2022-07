Carry Goossens en Danni Heylen opnieuw als koppel op de planken: zomerkomedie in Fakkeltheater krijgt vervolg

Antwerpen IN BEELD. Antwerpe­naar zoekt massaal verkoeling tijdens tweede heetste dag ooit

Heet, heter, heetst. Het kwik klom dinsdag in en rond Antwerpen naar een verschroeiende 38 (!) graden. De tweede heetste dag ooit, na 25 juli 2019. En dus was het – zéker in de stad – zaak om het hoofd koel te houden.

19 juli