Campusdichteres Esohe Weyden (23) had het nog nooit zo druk: “Poëzie is veel toegankelijker dan vroeger geworden”

U moet het woord poëzie louter vermelden en het gezicht van Esohe Weyden beurt op. Gesproken, geschreven, gezongen of geacteerd: het kan in alle vormen en liefst zo laagdrempelig mogelijk. Het beloftevol talent is daarnaast presentator en host op evenementen, en draait maandelijks reportages voor het regionale ATV-nieuws. Dit allemaal in combinatie met een Master Burgerlijk Recht op de Universiteit Antwerpen, waar ze dan ook nog de titel van campusdichteres draagt: “Het is veel”, beaamt ze. “Maar ik ben ervan overtuigd dat hoe meer ervaringen je op doet, des te meer je kansen in de toekomst groeien. Naschoolse activiteiten voor kinderen moedig ik aan: vaardigheden ontwikkelen helpt.”