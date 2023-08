Cameraman kan leven redden van bejaarde dame op caféterras: “Dit bewijst nog maar eens hoe belangrijk een EHBO-cursus is”

Vier jaar cel voor duo dat schot lost op woning beruchte drugsfami­lie: “Eigenlijk moesten ze magazijn leegschie­ten, maar ze schrokken zelf van de knal”

Bernicio H. (21) en Jeraiho P. (20) moeten vier jaar brommen nadat ze in september van vorig jaar een woning van de beruchte familie El H. in de Deken De Winterstraat onder vuur namen. Die laatste probeerde zijn aandeel nog te minimaliseren met de woorden “ik dacht dat we naar de hoerenstraat gingen”, maar zonder succes. Een straf met uitstel, zoals de advocaten vroegen, was voor de rechter onvoldoende qua signaal.