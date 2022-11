Cameraman Kamiel De Meester, die 1.644 theater- en operavoorstellingen filmde, schenkt archief aan UAntwerpen

Na een toevallige ontmoeting in het bekende café In Den Boer van Tienen begon het voor Kamiel in de Antwerpse Opera. Hij werd gevraagd er een voorstelling te filmen, zodat de opname kon worden gebruikt bij hernemingen van een stuk of wanneer er een acteur moest worden vervangen. Al snel werden Kamiel en zijn vrouw Leen - Kamiel filmde, Leed verzorgde het geluid - ook door Toneelhuis, Blauwe Maandag Cie, Troubleyn, Ballet Van Vlaanderen en TG Stan gevraagd. Het werk van het koppel werd later ook in Nederland opgemerkt. Verspreid over 32 seizoenen filmden ze uiteindelijk 1.644 voorstellingen.

“We wilden de voorstelling echt ‘capteren’ zoals die was, zoals het publiek die ook ervoer op dat moment”, vertelt Kamiel. “Wij stoorden de voorstelling niet, en we wilden er niet iets anders van maken dan ze was. Dat apprecieerden de gezelschappen enorm. In een mum van tijd waren we kind aan huis. We hebben er nooit voor moeten solliciteren. (lacht)”

Uniek en belangrijk archief

De Meester heeft er nu voor gekozen om zijn collectie aan de Universiteit Antwerpen te schenken. “Het is eigenlijk nooit Kamiels bedoeling geweest om zo’n uniek en belangrijk archief aan te leggen. Maar het is natuurlijk wel fantastisch dat onze onderzoekers en studenten nu in die 1.644 theater- en operavoorstellingen zullen kunnen grasduinen”, aldus prof. Kurt Vanhoutte van het Departement Letterkunde. “Ik hoop dat ze er evenveel plezier aan beleven als ik in de tijd”, besluit Kamiel.

