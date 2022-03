Callgirl en Bulgaarse vrienden veroordeeld tot acht jaar cel voor gijzeling van juwelierszoon

De rechtbank maakte geen onderscheid in de bestraffing van de vijf verdachten. Zij kregen allemaal vijf jaar cel en moeten ook een schadevergoeding van 1,8 miljoen euro ophoesten. De rechtbank stelt een wetsdokter aan om de blijvende handicap van slachtoffer/juwelierszoon W. te bepalen. Volgens de openbare aanklager kan W. door de mishandeling zijn rechterhand waarschijnlijk nooit meer normaal gebruiken.

De feiten

De brutale overval speelde zich af op 19 oktober 2020 in een woning in de Dennenlaan in Pulle. Rond 2 uur ’s nachts ging callgirl Diana naar huis na haar zoveelste afspraak met W. Ze werd opgehaald door haar vriend Zhoro Z. Wanneer W. haar uitliet, werd hij vastgegrepen en zijn woning ingesleurd. Hij kreeg plastic bandjes rond zijn handen en voeten. De bendeleden sloegen en schopten hem tot hij de code van de kluis gaf.

Omdat hij bleef weigeren, reed de bende naar een doe-het-zelfzaak om slijpschijven, een koevoet en ander sloopmateriaal te kopen. Pas na 16 uur ging de kluis open en maakte de bende zo’n 38 kilo goud buit. Slachtoffer W. had de goudstaven geërfd van zijn vader die juwelier was. Als bij wonder overleefde hij de gijzeling.

In ‘Het Laatste Nieuws’ getuigde hij daarover: “Wanneer ik opkeek of bewoog, kreeg ik van mijn bewakers een slag of een trap op mijn borstkas. Of zij gooiden een doek over mijn hoofd en richtten hun wapens op mij. Ik kreeg ook een messteek net onder mijn nieren. Op den duur wil je nog maar één ding: dood zijn. Ik heb de hel gezien. Mensen kunnen beesten zijn voor elkaar.”

De politie kwam de vijf verdachten op het spoor dankzij een opmerkzame wandelaar. Die had een verdachte auto met Britse nummerplaat zien staan in de buurt van de Dennenlaan en had die gefilmd. Met die wagen waren twee Bulgaren vanuit Groot-Brittannië naar België gekomen. Zij logeerden de dagen van de overval in het Ibis-hotel in Antwerpen. Ook callgirl Diana en haar vriend werden snel ingerekend. Zij deelden samen een appartement in de De Burburestraat.

“Goud is maar één euro waard”

De advocaten van escorte Diana G. stelden tijdens de pleidooien grote vragen bij de omvang van de buit. Slachtoffer W. kan geen eigendomsbewijzen voorleggen van het goud dat hij in de kluis bewaarde. “Geen foto’s, geen verklaring bij de verzekeringsmaatschappij, niets. Wij vragen dat de vergoeding voor de buit voorlopig wordt begroot op slechts één euro”, stelde de advocaat van callgirl Diana.

De jongedame zelf schaamt zich diep voor wat er is gebeurd. Ze was naar België gekomen om als escorte te werken maar zeker niet om in de misdaad verzeild te raken. Aan haar vriend had zij verteld over haar rijke klant. Het slachtoffer liep daar zelf mee te koop want hij had haar zijn kluis en de inhoud ervan getoond.

De rechtbank vond de materiële schade toch bewezen. “Slachtoffer W. legde meteen na de feiten gedetailleerde verklaringen af over de inhoud van zijn kluis. Hij gaf details over graveringen, stempels, gewicht en tijdstip van aankoop van zijn goudstaven. Vandaar dat hem een schadevergoeding van 1,9 miljoen euro wordt toegekend. Over een vergoeding voor zijn blijvende verwondingen, vooral aan zijn rechterhand, zal de rechtbank later oordelen.

