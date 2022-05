Cafébazin Marcella in shock na beledigingen Frank Geudens (Vooruit): “Hij riep dat ik ‘loemp’ was”

DeurneOpmerkelijk voorval in Café Daniel’s op het Wim Saerensplein, dinsdag in de late namiddag. Marcella van Varsseveld, de cafébazin die maandag nog een petitie tegen de overlast op het plein aan Bart De Wever (N-VA) had afgegeven, kreeg een furieuze Frank Geudens (Vooruit) over de vloer. Geudens is voorzitter van de districtsraad. “Hij riep dat ik ‘loemp’ was en dat mijn café nu als een van Vlaams Belang was geklasseerd.”

Van Varsseveld is er uren later nog niet goed van. “Ik ben in shock en de klanten met mij ook. Geudens zat eerst met zijn vingers op de toog te tokkelen en begon me dan te beledigen. Het kon niet dat ik zonder hem te verwittigen een petitie (met 415 handtekeningen, red.) was gaan overhandigen. Ik moest niets meer van hem of van de lokale burgemeester, Tjerk Sekeris (N-VA), verwachten.”

Van Varsseveld werd maandag geflankeerd door Sam Van Rooy en Jan Van Wesenbeeck, respectievelijk fractieleider in Antwerpen en Deurne voor Vlaams Belang. “Eerlijk? Ik ken niets van politiek. We moeten allemaal proberen overeen te komen, van welke kleur ook. Zelf ben ik van Arubaanse afkomst.”

Frank Geudens, gewezen districtsburgemeester, neemt geen woord terug van wat hij zei. “Ik was kwaad, ja. Vorige week waren Tjerk Sekeris, districtsraadslid Karin Slootmans en ik nog op dat plein gaan praten met de buurtbewoners. Die mensen hadden terechte opmerkingen over de agressie van de voorbije weken. Maar we hadden ook afgesproken om een en ander niet politiek uit te spelen. Dat is nu wel veranderd. En ja, voor mij is Daniel’s nu een Vlaams Belang-café. Het was lomp van die vrouw om op die manier een petitie af te geven aan de burgemeester.”

Of hij zich gaat verontschuldigen? “Waarom? Ik vind dat niet nodig. Kijk, ik wil ook dat alles goed komt op het Wim Saerensplein, maar het zou niet slecht zijn als we ook de andere kant van het verhaal eens horen. Die jongeren hebben het ook niet zo gemakkelijk.”

“Morgen ben ik het misschien al half vergeten, maar wat Geudens me toeslingerde was toch gewoon belachelijk”, besluit Marcella. “Of hij nog mag komen? Ja, als het is om zich te verontschuldigen.”

Volledig scherm Frank Geudens (Vooruit). "Het was lomp van die vrouw om met Vlaams Belang een petitie af te geven aan de burgemeester." © Klaas De Scheirder

Volledig scherm Marcella van Varsseveld van Café Daniel's gaf maandag een petitie af aan Bart De Wever. Ook Vlaams Belang-politici Sam Van Rooy (rechts) en Jan Van Wesenbeeck (links) waren erbij. © Tessa Kraan