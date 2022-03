Café op de Grote Markt openen? Maurice & Dietrich staat te koop: “Overnemers kunnen vanaf 1 april al klanten bedienen in het bruisende hart van de stad”

In 2014 startten Bina Van Lombergen en Ellen Bogaert hun zelfverklaarde ‘vriendenproject’ genaamd Maurice & Dietrich nadat ze het gesloten café De Valk overnamen op de hoek tegenover het stadhuis. Met zo’n locatie kon het niet anders dan dat ze de Grote Markt terug nieuw leven in bliezen. Op het gelijkvloers richtten ze hun zogenoemde ‘Maurice’-ruimte in, een typische naam die je in het Antwerpen van de jaren vijftig en zestig overal tegenkwam. Daarboven creëerden ze de ‘Dietrich’-kamer, vernoemd naar de bekende Duits-Amerikaanse actrice Marlene Dietrich, die floreerde in de jaren twintig en dertig. Op die manier integreerden de vrienden decennia geschiedenis in hun retrocafé.

Antwerp Pride

De kroeg werd erg succesvol en trok ook veel volk uit de Antwerpse holebigemeenschap. Tijdens Antwerp Pride in 2020 - die slechts heel beperkt kon doorgaan - was Maurice & Dietrich het eerste café dat viooltjes tegen homofobie etaleerde. Een voorbeeld voor vele andere cafés en horecazaken in de stad en zelfs publieke gebouwen als het justitiepaleis en de politietoren.

Ook Antwerpse bestuursleden en kabinetsmedewerkers waren er een graag gezien gast — ze moesten niet ver natuurlijk. Bij de tweede grote horecaheropening in 2021 ging schepen voor lokale economie, Koen Kennis (N-VA), er nog mee het halve bevrijdingsfeest voorbereiden.

Doodsteek

Maar op 25 januari viel het doek dus over het bekende café. “We hebben enorm geleden onder de vele lockdowns en de niet meer te volgen maatregelen waren de uiteindelijke finale doodsteek”, zucht Van Lombergen. “Dat in combinatie met de hoge huurlasten, opgelegd door Brouwerij Haacht, waarmee geen enkele dialoog mogelijk was.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm De dag voor de grote horecaheropening na de tweede lockdown ging schepen Koen Kennis (N-VA) Bina Van Lombergen helpen het terras klaarzetten. © Klaas De Scheirder

“De sluiting van ons café raakt het hart van een gemeenschap, waarvan de cultuur en geschiedenis wordt doorgegeven door generaties van mensen die geen bloedverwanten zijn en die afhankelijk van ruimtes zoals cafés, zowel om veiligheid te vinden als om gelijken te ontmoeten. Queer, colored culture en activisme zijn verweven in het DNA van Maurice & Dietrich.”

Van Lombergen liet eerder al weten dat er mogelijk nog een toekomst is voor Maurice & Dietrich. “Onze naam nemen we mee, dit is geen vaarwel. Wie weet zien we jullie op een andere plek terug.”

Vrij van schulden

Veilinghuis Hammertime is in opdracht van de curator sinds vrijdag op zoek naar een overnemer. “Nu alle coronamaatregelen achter de rug liggen, is het voor overnemers een uitgelezen kans om de sprong te wagen”, benadrukt Steven Teughels van Hammertime. “Het pand is volledig klaar zodat de nieuwe uitbaters vanaf 1 april klanten kunnen bedienen in het bruisende hart van Antwerpen, met zicht op het stadhuis en het standbeeld van Brabo. Daarnaast is de overname vrij van btw en vrij van schulden.”

Gegadigden kunnen zich melden bij Hammertime tot 15 maart waarna er een besloten veiling zal worden georganiseerd.

Volledig scherm © Hammertime