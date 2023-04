BV-advocaat Omar Souidi riskeert boete tot 16.000 euro omdat hij wegwandelde na zware crash

Herbert Flack en Andrea Croonen­berghs schitteren in interac­tief theater­stuk ‘Assisen’: “Het publiek oordeelt over de beklaagde”

Na het succes van vier theatervoorstellingen en drie interactieve online edities in lockdowntijden kon een vijfde van het theaterstuk ‘Assisen’ niet uitblijven. Vaste waarden Bieke Ilegems, Erik Goossens en Frans Maas krijgen met onder andere Herbert Flack, Andrea Croonenberghs en Daphne Wellens weer heel wat schoon volk over de planken in ‘Assisen V - De Pizzamoord’.