Buurt Osystraat bekomt na zware bomaanslag : “Verzekeraar dekt ‘oorlogsschade’ niet volledig, is Antwerpen nu officieel een oorlogsgebied?”

“Waarom heeft nonkel Benny dat ongeval met vluchtmis­drijf verzonnen?”: ouders rouwen om dood driejarige Milou in Brasschaat

Nonkel Benny H. (37) en zijn vriendin Lieve E. (43) zijn gearresteerd nadat zij de ouders van de driejarige Milou zaterdagavond hadden wijsgemaakt dat hun dochtertje op het zebrapad in Maria-ter-Heide was aangereden. De chauffeur had zogezegd vluchtmisdrijf gepleegd. “Wij snappen niet dat Benny zo’n grove leugen kon vertellen. Wij willen hem nooit meer zien”, zeggen de ouders en grootouders van Milou. Een getuige op het marktplein zag in welke toestand Milou uit het huis van nonkel Benny kwam.