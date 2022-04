Busongeval op E19 ter hoogte van Sint-Job-In-t-Goor: 2 doden en verschillende zwaargewonden

Antwerpen Antwerpse studenten nemen deel aan internatio­na­le ontwerpwed­strijd

Het Stedelijk Lyceum Waterbaan in Antwerpen is een van de negen middelbare scholen die deelneemt aan een wereldwijde, duurzame ontwerpwedstrijd. Het ‘Dream on Amazing’-project daagt leerlingen uit Europa, de VS en Canada uit om zich het klaslokaal van de toekomst voor te stellen. De opdracht: kunnen we inspiratie putten uit Mars om een duurzamere toekomst voor de aarde te creëren?

