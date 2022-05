Buschauffeur die dodelijk ongeval veroorzaakte vrij onder voorwaarden na borgsom van 5.000 euro

Een speekseltest wees uit dat de chauffeur onder invloed was van drugs toen hij het ongeval veroorzaakte. Om een nog onduidelijke reden botste de bus toen op een betonnen vangrail. Daarbij lieten twee mensen het leven: een 17-jarige Franse vrouw en een 29-jarige Colombiaan. In totaal geraakten 17 personen, onder wie de chauffeur zelf, gewond. De bestuurder werd in het verleden in Frankrijk betrapt op het rijden onder invloed van drugs. Hij werd aangehouden op verdenking van drugs in het verkeer, onopzettelijke doding, onopzettelijke slagen en het niet in de hand houden van zijn voertuig.