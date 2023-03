Buschauffeur De Lijn en boze passagier gaan op de vuist terwijl andere inzittenden toekijken: “Misnoegd omdat hij niet mocht afstappen”

Eén van de passagiers, Nathan V.d.B., filmde het incident op buslijn 182. “Wij waren rond 17 uur bijna aan de Groenplaats toen bus 182 in de Nationalestraat stopte aan een halte. De deuren gingen evenwel niet open en de bus reed verder. Er zaten nog een tiental mensen op de bus. Een jongen was misnoegd dat hij niet had kunnen afstappen en ging verhaal halen bij de chauffeur.”