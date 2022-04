Buschauffeur (35) dodelijk ongeval wordt verhoord, tweede slachtoffer is 17-jarige Française: “Hij herinnert zich weinig maar vermoedt dat hij in slaap gevallen is”

AntwerpenDe 35-jarige buschauffeur die zondag betrokken was bij het dodelijk ongeval op de E19, was eerder in Frankrijk al veroordeeld voor rijden onder invloed van drugs. Dat meldt het parket van Antwerpen. Morgen zal om zijn aanhouding gevraagd worden. De feiten bij ons zijn gekwalificeerd als onopzettelijke doding, onopzettelijke slagen, drugs in het verkeer en het niet in de hand houden van zijn voertuig. “Mijn cliënt herinnert zich weinig van het ongeval. Hij vermoedt dat hij in slaap is gevallen”, aldus zijn advocaat. Intussen is ook de identiteit van het tweede slachtoffer bekend. Het zou gaan om een Franse vrouw van 17 jaar.

Op zondagmiddag botste een Franse reisbus op de E19 ter hoogte van Schoten richting Nederland op een betonnen vangrail. Volgens getuigen en op basis van de camerabeelden van het Vlaams Verkeerscentrum week de bus geleidelijk aan af en waren er geen andere voertuigen betrokken. Na de klap kantelde de bus en belandde dwars over de snelweg.

Op de bus zaten in totaal 30 buitenlandse reizigers tussen de 16 en 39 jaar. Bij het ongeval hebben twee mensen het leven gelaten. Het gaat om een Colombiaanse man van 29 jaar en een 17-jarige vrouw met de Franse nationaliteit. Er zijn op dit moment in totaal nog 13 mensen opgenomen in verschillende ziekenhuizen in de ruime regio. Vijf van hen verkeren nog steeds in levensgevaar, vijf hebben zware verwondingen. Drie anderen, waaronder de chauffeur, geraakten lichtgewond.

Positieve speekseltest

De 35-jarige busbestuurder met de Franse nationaliteit legde na het ongeval een positieve speekseltest af. Volgens het parket was de chauffeur in Frankrijk reeds gekend voor rijden onder invloed van drugs. Een verdere analyse van bloed en speeksel moet nu meer zekerheid verschaffen of hij onder invloed reed. De controle van de tachograaf was negatief. De bestuurder reed dus niet met overdreven snelheid op het moment van het ongeluk. Hij werd in de loop van deze namiddag een uur lang verhoord door de federale wegpolitie.

“Mijn cliënt herinnert zich weinig van het ongeval. Hij vermoedt dat hij in slaap is gevallen”, aldus zijn advocaat Boris Reynaerts. De 35-jarige man werd vandaag een uur lang ondervraagd. Hij rijdt al even professioneel rond voor de bewuste busfirma. “Mijn cliënt is enorm onder de indruk. We gaan dan ook niet vragen voor zijn vrijlating. Eerst moeten er een aantal dingen uitgeklaard worden. Ik kan bevestigen noch ontkennen of hij onder invloed was toen het ongeval gebeurde. Dit maakt voorwerp uit van het verdere onderzoek”, aldus Reynaerts. Het parket Antwerpen is gisteren ter plaatse afgestapt en had een verkeersdeskundige aangesteld. Het dossier zal nu verder vervolledigd worden met de eerste resultaten van verschillende onderzoeken.

