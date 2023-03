Bus met Britse joden kwam naar Antwerpen om te bidden met geloofsgenoten; chauffeur (69) verongelukt en tiener in levensgevaar

UpdateIn Antwerpen is zondagochtend rond 3.30 uur een zwaar ongeval gebeurd met een Britse minibus. De 67-jarige bestuurder kwam om. Zestien andere inzittenden raakten gewond. Een 15-jarige jongen is in levensgevaar. De Britse chauffeur Shimon Siegel verzorgt een regelmatige busdienst tussen de joodse gemeenschap in Londen en de orthodoxe gemeenschap van de grote rabbijn Leibush in Antwerpen. Het gezelschap was op de terugweg naar Londen toen het ongeval gebeurde.

Het ongeval gebeurde rond 3.30 uur op de Kolonel Silvertopstraat aan het kruispunt met de Generaal Armstrongweg en de Sint-Bernardsesteenweg. Chauffeur Shimon Siegel had her en der in de stad zijn passagiers opgepikt en zette koers naar de ring om de terugweg naar Groot-Brittannië aan te vatten. Op de Sint-Bernardsesteenweg raakte de bus een andere wagen maar stopte niet en zette met hoge snelheid zijn rit verder.

“De chauffeur van de BMW reed achter de bus aan maar hield halt toen hij een politiecombi zag. De man vertelde over de aanrijding waarop de politiepatrouille achter de bus aanging. Toen de patrouille op het kruispunt van de Sint-Bernardsesteenweg met de Generaal Armstrongweg aankwam, lag de bus al op haar zijkant”, aldus Wouter Bruyns van de Antwerpse politie.

Vermoedelijk is de chauffeur door de hoge snelheid de controle over het stuur verloren toen hij wilde afslaan richting de Antwerpse ring. In het midden van de rijbaan schampte hij af op een paal van de tramleiding en sloeg dan om.

“Het medisch interventieplan is afgekondigd. De meeste passagiers zijn lichtgewond maar toch naar het ziekenhuis gebracht. Een 15-jarige is zo zwaar gewond dat hij in levensgevaar verkeert.. Voor de chauffeur kwam alle hulp te laat. Hij is ter plaatse overleden”, aldus nog Bruyns.

Joodse families

Bij de hulpverlening kwamen medische interventieploegen van verschillende ziekenhuizen ter plaatse. Zij kregen assistentie van de ambulancedienst Hatzoloh die mensen helpt met respect voor de joodse religieuze voorschriften.

De Britse joden waren op bezoek bij hun geloofsgenoten van de synagoge van de grote rabbijn Leibush. De synagoge in de Mercatorstraat in Antwerpen is de thuisbasis van deze kleinere chassidische beweging met vele honderden aanhangers. De meesten wonen in Antwerpen en verder zijn er aanhangers in Londen en Manchester. Vrijwel wekelijks worden vanuit Groot-Brittannië busdiensten ingelegd om het zaterdaggebed en de maaltijden in de synagoge bij te wonen. De Britten verblijven dan bij familie of vrienden in Antwerpen.

Volgens de politie zaten er zestien passagiers en één chauffeur in de minibus. De meeste passagiers mochten na verzorging het ziekenhuis verlaten en werden in de synagoge of bij familie opgevangen. Eén zwaar gewonde 15-jarige jongen vecht voor zijn leven in het Sint-Vincentiusziekenhuis. De overleden chauffeur zal zo snel mogelijk worden begraven, zoals de joodse traditie dat voorschrijft. Het stoffelijke overschot moet wel eerst worden vrijgegeven door het parket.

Ook de chauffeur van de eerder aangereden BMW moest voor verzorging naar het ziekenhuis. De man was bij de lichte aanrijding niet gewond geraakt maar toen hij even later de gecrashte bus zag, raakte de man in shock. Daarom werd ook hij even opgenomen in het ziekenhuis.

