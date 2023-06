Burgers nemen dronefoto's van zwerfvuil aan oevers van de Schelde

Groen niet verrast door einde kartel met Vooruit: “Vol vertrouwen op eigen kracht naar kiezer in Berchem”

Groen reageert allesbehalve verrast op het nieuws dat Vooruit in oktober 2024 met eigen lijsten naar de verkiezingen trekt in Antwerpen. De socialisten doen dat in de stad en in alle negen districten. Het huidige roodgroene kartel in Berchem wordt niet meer verdergezet. “We kijken terug op een goede samenwerking”, zegt lokaal Groen-voorzitter Kris Van Aelst.