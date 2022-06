Burgemeester sluit toeristisch verblijf: “Uitbaters buiten er sekswerkers uit”

Antwerpen Ook Antwerpse parkeerta­rie­ven worden geïn­dexeerd

De parkeertarieven in Antwerpen worden vanaf 3 oktober 2022 geïndexeerd met net geen 13%. Bovendien krijgt de lichtgroene tariefzone een parkeerduurbeperking van 3 uur en wordt ze uitgebreid. Daarnaast zullen bepaalde ondernemingen die voor het uitvoeren van werkzaamheden regelmatig in Antwerpen moeten zijn, een uitzonderlijke parkeervergunning voor één of meerdere tariefzones kunnen aankopen.

17 juni