Burgemeester De Wever verzegelt flat na melding over illegale sekswerkers: “Amper meubels maar wel kast met schone handdoeken”

Na een anonieme melding voerde de politie een controle uit bij een appartement in de Ravelbergstraat in Deurne. Een bewoner van het gebouw gaf aan dat er dagelijks verschillende mannen het appartement op de benedenverdieping betraden en verlieten en dat er de afgelopen maanden enkele vrouwen telkens voor een korte periode in de flat verbleven.

Bij de inspectie trof de politie twee Spaanse sekswerkers aan. Ze spraken geen van beiden Nederlands of Engels. In de woonkamer stond een kast met schone lakens en handdoeken, maar voor de rest was het appartement amper bemeubeld. Er was ook één extra slaapkamer gecreëerd. Beide vrouwen waren niet ingeschreven in het Belgische rijksregister en kenden elkaar ook niet. Ze hadden het appartement via bekenden gevonden. Hoewel ze geen huurcontract konden voorleggen, verklaarde de ene vrouw dat ze 300 euro per week betaalde voor het appartement en de andere vrouw 400 euro per week. De betalingen werden contant voldaan.