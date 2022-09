Burgemeester De Wever na Antwerp Marathon: “Ik ben bijna gestorven op het Schoonselhof”

Antwerpen 21-jarige dronken chauffeur rijdt in op auto en probeert onder schuld uit te komen

In de Cassierstraat, niet ver van Park Spoor Noord, heeft vrijdagochtend een aanrijding plaatsgevonden tussen twee personenwagens. De chauffeur van de auto die in fout was, een 21-jarige jonge, bleek iets te diep in het glaasje te hebben gekeken. Hij probeerde dan ook de schuld van zich af te schuiven, maar werd verraden door camerabeelden.

