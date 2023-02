Burgemeester Bart De Wever over de extra manschappen in de Antwerpse haven: “Kan de regering daar wel budget voor vrijmaken?”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De veiligheidsministers kwamen donderdagochtend samen om de oorlog in Oekraïne, de aanpak van de drugscriminaliteit en de cyberveiligheid te bespreken. Op de persconferentie achteraf kondigde premier Alexander De Croo (Open Vld) een zevenpuntenplan aan om “de drugscriminaliteit met de wortel uit te roeien” en de vraag naar “drugs te doen dalen”. “Deze zeven punten moeten de drugshandel in ons land bemoeilijken”, aldus De Croo. “Het recht op veiligheid is een basisrecht en een absolute topprioriteit van deze regering.”

Scheepvaartpolitie XL

De identiteit van de nieuwe nationale drugscommissaris wordt morgen bekendgemaakt, wat mits uitvoering wel concreet lijkt zijn de ruwweg tweehonderd extra mankrachten in de haven. Enerzijds breidt de Scheepvaartpolitie zo uit tot een ‘XL’-versie met een groei van 116 naar 312 medewerkers, anderzijds moet een Havenbeveiligingskorps van 86 personeelsleden voor extra bewaking in de haven zorgen: “Zo zie je dat Van Quickenborne (minister van Justitie, red) en Verlinden (minister van Binnenlandse Zaken, red.) absoluut van goede wil zijn”, reageert Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) in VTM-nieuws.

“Mijn bezorgdheid is: gaan die op termijn blijven? En kunnen die vervangen worden door vaste mensen. 312 is een realistisch getal, maar gaan die er effectief komen en gaat Vivaldi daarvoor de budgetten vrijmaken?” Verder is De Wever naar eigen zeggen blij dat de Nationale Veiligheidsraad het thema heeft behandeld: “Want georganiseerde misdaad is een nationaal gebeuren. Men focust op de haven, maar de tientalen miljarden euro’s aan cash die ons land binnenstromen komt overal naar boven. Het geweld is een tipje van de ijsberg.” Daarmee verwijst De Wever naar de 94 gevallen van drugsgeweld in zijn stad afgelopen jaar met als dieptepunt de dood van de 11-jarige Firdaous.

De Wever bereidt zich voor op het langverwachte havencongres met onder andere premier De Croo, Rotterdams burgemeester Ahmed Aboutaleb en een aantal Belgische en Nederlandse ministers. De grote rederijen zouden dan ook een intentieverklaring doen over een betere opvolging van het wereldwijd containertransport.

