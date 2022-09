Buren over ‘de vriendelijke man op de koersfiets’ Yannick V.: “Niemand kon vermoeden hij zo’n wapenarsenaal verborgen hield in zijn appartement”

Antwerpen Willy Sommers en De Romeo’s maken Oktober­fest in Antwerpse Waagnatie onveilig

Op 8 oktober staat de Waagnatie even niet in Antwerpen maar in het denkbeeldige München. Met heel veel liters bier en nog meer schlagermuziek wordt het gekende Oktoberfest daar in stijl gevierd. Onder andere Willy Sommers en De Romeo’s zetten er de boel op stelten.

26 september