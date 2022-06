“Bulderlach op telefoontap is geen bewijs, het is stemmingmakerij. Ex-strafpleiter Vandemeulebroucke verdient vrijspraak”

Antwerpen Verkeers­cha­os rond Sinksen­foor op 16 juni voorspeld: “Registreer filevor­ming en onveilige situaties”

Donderdag 16 juni vindt er voor het eerst tijdens de Sinksenfoorperiode een evenement in zowel het Sportpaleis als de Lotto Arena plaats. Met het warme weer in het vizier zal de verkeerssituatie in Deurne, Borgerhout en Antwerpen-Noord hoogstwaarschijnlijk chaotisch verlopen. Partij Groen roept omwonenden dan ook op om die chaos in beeld te brengen.

