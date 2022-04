Buitenlandse arts zonder erkend diploma betrapt in schoonheidssalon

De controle gebeurde samen met inspecteurs van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Het samengestelde team ging langs bij een interieurwinkel, een voedingssupplementenzaak, een schoonheidssalon, een kruidenier, een frituur en enkele cafés. “Een afhaalrestaurant was niet in regel met de aansluiting bij een sociale zekerheidskas. In het schoonheidssalon werkte een buitenlandse arts van wie het basisdiploma in ons land niet is erkend. In een bakkerij op Luchtbal was iemand die illegaal in ons land verbleef in het zwart aan het werk”, zegt Wouter Bruyns van politiezone Antwerpen.