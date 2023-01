Bubble tea-keten Gong Cha opent eerste zaak in Antwerpen

ANTWERPEN Patrick Knight (58) wint ondanks hartziekte tonnen internatio­na­le filmprij­zen: “Van de dood geen schrik maar ik wil onsterfe­lijk blijven zoals oude farao’s”

De intussen 58-jarige Hobokenaar Patrick Knight maakt al 35 jaar muziek en scoorde daar vooral in het buitenland mee. Nu waagt hij zich voor het eerst aan de film. Met ‘Ankh’, die hij zelf opnam, regisseerde en van een soundtrack voorzag, sleepte hij al liefst negentien (!) internationale filmprijzen in de wacht. De door het oude Egypte geïnspireerde film gaat over de vergankelijkheid van het leven en de nood om iets achter te laten. “Ik wilde nooit geld of bekendheid, maar ik wil wél een voetafdruk achterlaten.”

15 januari