Brusselse ontvoerders veroordeeld, ondanks uitleg dat slachtoffer ‘zelf in autokoffer was gekropen’

Antwerpen/MerksemDrie Brusselaars hebben van de rechtbank celstraffen tot vier jaar gekregen voor hun betrokkenheid bij een ontvoering in Merksem. De politie kon het slachtoffer uit de koffer van een Mini Cooper bevrijden, nadat die gecrasht was. De beklaagden beweerden dat het slachtoffer zelf in de koffer was gekropen, maar dat vond de rechtbank ongeloofwaardig.

De feiten speelden zich op 15 juni 2022 rond middernacht af op de parking van het Q8-benzinestation aan de Lambrechtshoekenlaan in Merksem. Het slachtoffer zou daar met een smoes naartoe zijn gelokt en werd er opgewacht door een groep mannen die hem sloegen. Getuigen verwittigden de politie. Toen de eerste patrouilles ter plaatse kwamen, werd het slachtoffer in de koffer van een Mini Cooper geduwd.

Plankgas

De bestuurder gaf plankgas en negeerde de rode verkeerslichten. Even verderop, op het kruispunt van de Groenendaallaan met de Noorderlaan, crashte de auto met openstaande kofferbak op de middenberm. Hetsnelleresponsteam kon bestuurder Jaber F. (38) en passagier Mohamed O. (36) in de boeien slaan. Later werd ook nog Ismail M. (39) gearresteerd. Hij had met zijn Renault Clio hetzelfde traject als de Mini Cooper afgelegd. Beide wagens waren samen vanuit Brussel naar Merksem gereden.

Het slachtoffer, een twintiger uit Wommelgem, vertelde de politie eerst dat hij ontvoerd werd omdat hij een relatie had met de vriendin van een van de beklaagden. Later zei hij dat hij beschuldigd werd van diefstal: hij zou tijdens een feestje in Brussel geld hebben gestolen. De man kwam niet opdagen voor verder verhoor.

Op camerabeelden van het benzinestation was de vechtpartij te zien, waarbij het slachtoffer tegen zijn wil in de koffer werd geduwd door onder meer Mohamed O. Jaber F. probeerde de kofferbak te sluiten, maar dat lukte niet omdat het slachtoffer zijn been er nog uitstak. De procureur vond het bewezen dat de drie naar Merksem waren gereden om het slachtoffer hardhandig aan te pakken.

Ongeloofwaardige uitleg

De beklaagden ontkenden dat en verklaarden elkaar niet te kennen. Ze zeiden dat ze eerder toevallig op de parking waren terechtgekomen. Toen er een gevecht uitbrak en de politie ter plaatse kwam, wilde iedereen zo snel mogelijk weg raken, ook het vermeende slachtoffer. Mohamed O. beweerde dat hij hem in de koffer had geholpen, waarna hij bij Jaber F. was ingestapt. Jaber F. verklaarde niet gezien te hebben dat er iemand in de koffer lag, omdat hij zo gehaast was. Ismail M. was ook in allerijl weggereden, toen onbekenden bij hem in de wagen wilden stappen.

De rechtbank vond hun uitleg manifest ongeloofwaardig en verwees naar de camerabeelden en de verklaringen van ooggetuigen. Jaber F. werd veroordeeld tot vier jaar cel, Mohamed O. tot twee jaar en Ismail M. tot achttien maanden cel.

