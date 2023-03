Brugse Horeca Totaal neemt Antwerpse Metro-vestiging over

De groothandel aan het Antwerpse Eilandje was de laatste Metro-vestiging waarvoor er nog geen oplossing was. Voor Horeca Totaal is het de vierde vestiging in portefeuille en de eerste buiten West-Vlaanderen. “Vanuit Antwerpen willen we onze groei ook in Limburg en Brussel bestendigen”, zegt eigenaar Roderick D’Hoore.